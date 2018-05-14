Главы МИД России и Китая обсудят ситуацию вокруг Корейского полуострова

2018-05-14 12:37 | www.trend.az | 8

Главы внешнеполитических ведомств России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудят ситуацию вокруг Корейского полуострова "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Аргентине, сообщил российским журналистам замдиректора департамента Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Лю Бинь, передает РИА Новости.

"Ядерная проблема корейского полуострова — одна из важнейших тематик стратегического взаимодействия Китая и России. Как нам известно, на предстоящем заседании министров иностранных дел "Большой двадцатки" в Аргентине будет двусторонняя встреча члена госсовета, министра иностранных дел Китая Ван И и (исполняющего обязанности) министра Лаврова. Я думаю, что они обязательно будут обмениваться мнениями по международной и региональной тематике, включая и проблему Корейского полуострова", — заявил он.

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