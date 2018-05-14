В Алматы начнут собирать вертолеты Ми-8/17

2018-05-14 12:37 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - В Алматинской области Казахстана на базе АО "Авиаремонтный завод N405" в 2018 году будет организована крупно-узловая сборка вертолетов Ми-8/17. Об этом в ходе заседания правительства сообщил министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов, передают Казахские СМИ.

«Мы планируем начать организацию крупноузловой сборки вертолетов Ми-8/17 на базе Алматинского авиаремонтного завода. В этом году мы должны приступить к первому этапу сборки этих вертолетов», - сказал Атамкулов.

Министр также отметил, что вертолеты упомянутой модели являются надежными и эффективными сразу для нескольких сфер.

«Вертолет показал себя с практической стороны, как в народном хозяйстве, так и в вооруженных силах многих стран», - подчеркнул Атамкулов, добавив, что на базе авиационно-технического центра в этом году запланировано проведение капитального ремонта десяти самолетов фронтовой и четырех самолетов военно-транспортной авиации.