Китай высоко оценил заявление Трампа по ZTE

2018-05-14 12:39 | www.trend.az | 7

Китай высоко оценивает заявление, сделанное президентом США Дональдом Трампом относительно китайской компании ZTE, заявил в понедельник официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Лу Кан, сообщает РИА Новости.

Ранее Трамп написал в Twitter, что он работает с председателем КНР Си Цзиньпином над снятием американских ограничений с китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE.

ZTE заявил о сворачивании значительной части своего бизнеса после того, как США в апреле запретили компании торговать с американскими поставщиками, мотивируя это экспортными нарушениями.