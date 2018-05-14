Вырос пассажиропоток Бакинского аэропорта

2018-05-14 13:30 | www.oxu.az | 8

За первые четыре месяца 2018 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 1 млн. 239 тыс. пассажиров. Данный показатель превышает аналогичный показатель прошлого года на 15%.

Как передает Oxu.Az, на долю национального авиаперевозчика «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) пришлось 495 тыс. пассажиров, на долю национального лоукостера Buta Airways – 139 тыс. пассажиров.

Всего на международных рейсах было обслужено 1 млн. 66 тыс. пассажиров (86% от общего пассажиропотока). На долю AZAL пришлось 30%, а Buta Airways – 13% от общего числа международных пассажиров.

На текущий момент бакинский аэропорт обслуживает свыше 30 авиакомпаний по более чем 40 направлениям. Десятку самых популярных направлений по-прежнему возглавляют Стамбул, Москва, Дубай, Киев, Доха, Шарджа, Тбилиси, Багдад, Тегеран и Санкт-Петербург. По этим направлениям в январе-апреле совершили полеты 818 тыс. пассажиров.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. квадратных метров.

В мае 2018 года Международный аэропорт Гейдар Алиев была удостоен максимальной оценки «5 Звезд» от престижной аудиторской компании Skytrax, являющейся влиятельной британской консалтинговой компанией, специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами во всем мире.

Также бакинский аэропорт второй год подряд возглавил список самых лучших по уровню предоставляемых услуг аэропортов России и стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.