Саакашвили: События в Армении вдохновили грузин

2018-05-14 13:38 | www.oxu.az | 7

Двухдневный протест молодежи в Тбилиси, выступавшей за либерализацию наркополитики, вызван гораздо более глубокими разрушительными процессами, возникшими благодаря неформальному правлению миллиардера Бидзины Иванишвили.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телекомпании «Рустави 2».

«Сегодня в Грузии катастрофическая безработица, особенно среди молодежи, масса других социальных проблем, которые не решаются в условиях неформального правления олигарха Иванишвили», - отметил Саакашвили.

Отвечая на вопрос, не видит ли он своей ответственности за фактическое уничтожение реальной оппозиции, что и способствовало приходу к власти миллиардера Иванишвили и его команды, экс-президент заявил, что смена власти произошла в том числе и по причине его личных ошибок.

Он заявил и о том, что события в Армении, где именно молодежь была в первых рядах борьбы с олигархами, создали большой настрой протеста в Грузии, который обязательно будет продолжен.