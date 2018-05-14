Королеве Елизавете II преподнесен ее портрет кисти азербайджанского художника

2018-05-14 12:44 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - С девятого по 13 мая в Великобритании прошли мероприятия, посвященные 75-летию всемирно известного Виндзорского королевского конного шоу, говорится в сообщении Общества Европа-Азербайджан, распространенном в понедельник.

В рамках мероприятий королеве Елизавете II был преподнесен ее портрет кисти азербайджанского художника Джасара Мамедова.

Портрет стал памятным подарком Елизавете II от имени Азербайджана.

Отметим, что Джасар Мамедов создал своеобразную школу в азербайджанском изобразительном искусстве. Он родился в семье заслуженного художника Азербайджана, члена Союза художников ЮНЕСКО Сакита Мамедова.