Посетивший Нагорный Карабах европейский политик попросил удалить его имя из «черного списка»

2018-05-14 13:42 | www.apa.az | 7

Член Правления Европейского Альянса консерваторов и реформистов Семистоклис Астенидис обратился с официальным письмом в посольство Бельгии в Азербайджане в связи с незаконным посещением оккупированных азербайджанских территорий. В письме С.Астенидис попросил удалить его имя из «Списка иностранных граждан, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики».

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, в своем письме Астенидис отметил, что в декабре 2017 года в составе официальной делегации он поехал в Армению для участия в мероприятии ACRE, и без его ведома был отвезен на оккупированные территории, о чем его не предупредили.

В письме говорится: «Наши местные партнеры подготовили для делегаций ряд туристических программ, в числе которых была поездка в Армению. До поездки я не был проинформирован о том, что местные партнеры отвезут нас в Нагорный Карабах».

С.Астенидис в своем обращении выразил уважение к территориальной целостности, суверенитету нашей страны, ее законам и признанной на международном уровне неприкосновенности границ. Он отметил, что посетил оккупированные территории Азербайджана, заранее не зная о последствиях. Он подчеркнул, что эта поездка не была направлена против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Он выразил сожаление в связи с этой поездкой и попросил разрешения совершить визит в Баку в июне текущего года.

Обращение С.Астенидиса было рассмотрено в соответствующем порядке. Было принято решение об удалении его имени из «Списка иностранных граждан незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики».