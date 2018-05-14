Госкомтаможни Азербайджана назвал причины задержек на границе с Грузией (версия 2)

2018-05-14 13:14 | www.trend.az | 7

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БАКУ /Trend/ - Задержки, возникающие на границе с Грузией, связаны с различным подходом к работе таможенных органов, сказал в понедельник начальник главного управления оценки деятельности и программ развития Государственного таможенного комитета Азербайджана Игбал Бабаев.

"Сегодня многие жалуются на то, что при проходе границы Грузии с Азербайджаном, задержка на грузинской стороне составляет 5-10 минут, а на азербайджанской стороне - около часа. Дело в том, что в Грузии и Азербайджане различные подходы к работе таможенных органов. В Грузии таможенные органы занимаются фискальной деятельностью, тогда как в Азербайджане таможенные органы в большей степени обеспечивают безопасность страны. Поэтому на проверки на азербайджанской стороне уходит больше времени. Азербайджанская таможня обеспечивает всего 13 процентов от общего объема поступлений в государственный бюджет, тогда как грузинская таможня - свыше 60 процентов", - сказал Бабаев.

По словам Бабаева, некоторые процессы на границе занимают очень много времени.

"Чтобы ликвидировать одну запись в журнале регистрации нам иногда приходится обращаться в четыре министерства, что занимает три-четыре месяца. За одну ночь мы ликвидировали 27 регистрационных журналов, 18 документов. Если раньше пропускная способность пунктов составляла 283 тысячи машин, то сегодня эта цифра составляет 1,35 миллиона автомобилей. Свыше 60 процентов автомобилей проходит границу за 20 минут, 19 процентов - от 20 минут до часа и лишь 18 процентов - задерживается на границе свыше часа", - сказал Бабаев.