Игбал Бабаев: «Азербайджанская таможня обеспечивает 13% поступлений в государственный бюджет»

2018-05-14 13:43 | www.apa.az | 7

«Азербайджанская таможня обеспечивает 13% от общего объема поступлений в государственный бюджет».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал начальник Главного управления оценки деятельности и программ развития Государственного таможенного комитета Азербайджана Игбал Бабаев на мероприятии на тему «Прозрачность и отчетность в работе таможенных органов». По его словам, в Грузии и Азербайджане различные подходы к работе таможенных органов. В Грузии таможенные органы занимаются фискальной деятельностью, тогда как в Азербайджане таможенные органы в большей степени обеспечивают безопасность страны. «Поэтому азербайджанская таможня обеспечивает 13% от общего объема поступлений в государственный бюджет, тогда как грузинская таможня - свыше 60%», - сказал И.Бабаев.