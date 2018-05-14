Состоялась встреча в Платформе Мира

2018-05-14 13:57 | www.apa.az | 8

В офисе «Гражданской Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» (Платформа Мира) состоялась встреча между координатором Секретариата Платформы Мира Дилярой Эфендиевой, председателем общества дружбы Стамбул-Азербайджан, членом Платформы Мира Хулией Агасой и ветераном Карабахской войны Рухсарой Джумаевой.

Как сообщили АПА в пресс-службе Платформы Мира, Хулия Агасой сообщила о деятельности возглавляемой организации, подчеркнула необходимость консолидации всех усилий, и выразила готовность сотрудничества с ГПМ в направлении построения доверия между народами региона.

В свою очередь, Рухсара ханум рассказала о сложном пути, который она прошла. Она принимала активное участие в акциях на площади «Азадлыг», когда азербайджанский народ поднялся на борьбу за свободу и независимость от советской власти. В страшную для нашей страны ночь с 19 на 20 января 1990 года, Рухсара, рискуя жизнью, спасала раненых, оказывала им первую помощь и помогала везти их в больницы. А в 1991 году ушла добровольцем на фронт.

И, как человек, непосредственно столкнувшийся со всеми тяготами войны, Рухсара особо отметила, что война – тяжелейшее испытание для любого народа и поэтому необходимо приложить все усилия для поиска и достижения мирного пути решения конфликта.

В ходе встречи были обсуждены возможности и механизмы мирного урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха.