Разбился еще один военный беспилотник Израиля

2018-05-14 13:59 | www.oxu.az | 7

Израильские военные сообщили о потере очередного беспилотника над сектором Газа, где сегодня ожидается новая серия массовых палестинских выступлений, сообщает РИА Новости.

«Ранее беспилотный летательный аппарат Армии обороны Израиля упал в секторе Газа, во время оперативной деятельности. Риска утечки разведданных нет», - написали военные в своем Twitter.

Аппарат неизвестной модели и назначения стал уже третьим упавшим дроном в анклаве за полтора месяца протестных акций под общим названием «Великий марш возвращения».