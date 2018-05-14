Айгюн Самедзаде в преддверии концерта "Азербайджан" представила ностальгическую композицию (ВИДЕО)

2018-05-14 13:19 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - Представлена композиция Айгюн Самедзаде "Deyirdilər inanmirdım" на слова Ильгара Фахми в исполнении Нурлана Новрасли, сообщает Trend Life.

В работе над композицией принял участие профессиональный состав музыкантов, среди которых Турал Усубов (фортепиано), Айдын Яхъяев (кларнет), Арслан Новрасли (тар), Вюсал Гараев (звукорежиссер).

Ностальгическая лирико-романтическая песня, бесспорно, найдет путь в сердца людей. Ранее композиция Айгюн Самедзаде "Gece valsı" в исполнении Нурлана Новрасли полюбилась любителям музыки и стала хитом.

Напомним, что в Зеленом театре 9 июня в 20.00 пройдет грандиозный творческий вечер члена Союза композиторов Азербайджана, заслуженного деятеля искусств Айгюн Самедзаде под названием "Азербайджан". Концерт посвящен 100-летию образования первой на Востоке демократической республики – Азербайджанской Демократической Республики.

В праздничном вечере известные исполнители, музыканты и танцевальные коллективы выступят в сопровождении Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением художественного руководителя и главного дирижера – народного артиста Теймура Гёйчаева.

Телефоны для справок: 055 440 40 40, 055 201 01 80, 050 212 44 18.