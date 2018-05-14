Россия и Иран продолжат экономическое сотрудничество

2018-05-14 13:35 | www.trend.az | 6

Россия и Иран будут продолжать экономическое сотрудничество, заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф, передает РИА Новости.

"Иран и Россия также должны гарантировать наши общие интересы, которые заключаются в том, чтобы сохранить СВПД и также гарантировать выгоду для всех с точки зрения экономических выгод для участников", — сказал Зариф журналистам по итогам своей встречи с и.о. главы МИД РФ Сергеем Лавровым.

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