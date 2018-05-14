Фахрия Халафова представит один из самых красивых символов Азербайджана - гранат на Аzerbaijan Fashion Week 2018 (ФОТО)

2018-05-14 13:53 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный деятель искусств Азербайджана, доцент Государственного университета культуры и искусств Фахрия Халафова представит на Azerbaijan Fashion Week 2018 две коллекции, сообщила Trend Life дизайнер.

Демонстрация коллекций состоится в отеле Fairmont Baku Flame Towers 17 мая. Первая коллекция создана из шёлковых тканей с гранатовым узором, отображенным по восточным образцам.

"Гранат - один из самых красивых символов Азербайджана, популярных мотивов в орнаменте тканей. Мотив граната традиционно занимает особое место в азербайджанском изобразительном искусстве и национальной культуре. В наши дни, несомненно, гранат также является популярным мотивом в мире моды", - отметила Фахрия Халафова.

Вторая коллекция создана из уникальных узбекских шелков. Впервые презентация коллекции состоялось в рамках третьего Международного конкурса Miss Union Fashion 2018 в Ташкенте (Узбекистан) с участием моделей из стран Азии, Африки и Европы.

Фахрия Халафова рассказала о создании коллекции: "Я всегда интересовалась узбекскими тканями, орнаментами и шелком... И могу сказать, что меня эта работа транспортировала в совершенно другой мир. Я для себя открыла совершенно новое пространство, новый цвет, новые сочетания цветов. Я всегда удивлялась, как можно в одной расцветке сделать такой синтез цветов. Для этого конечно требуется большое мастерство, талант и естественно, народные традиции, которые веками формируется. Замечательно, что все это сохранено в Узбекистане именно в таком первозданном виде. Следует отметить, что это большой источник вдохновения и очень хороший материал для созидания. В созданной коллекции вечерних платьев с использованием национальных узбекских тканей превалируют модели ярких цветов и необычного покроя. Хотелось бы подчеркнуть, что мое творчество символизирует любовь к ярким образам, а потому использование иката стало скорее закономерностью, чем неожиданностью".