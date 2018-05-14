Завтра в Баку будет до 25 градусов тепла

2018-05-14 13:57 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в понедельник.

Утром местами слабый туман, умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 15-17, днем - 20-25 градусов тепла, в Баку ночью - 15-17, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность ночью - 65-70, днем - 50-60 процентов.

На пляжах Сумгайыта, Новханы, Пиршаги, Нардарана, Бильгя, Загульбы завтра ожидается умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды составит 15-16 градусов тепла.