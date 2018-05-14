Путин и глава МАГАТЭ обсуждают сохранение ядерной сделки по Ирану

2018-05-14 13:59 | www.trend.az | 7

Президент РФ Владимир Путин и глава МАГАТЭ Юкия Амано на двусторонней встрече обсуждают сохранение иранской ядерной сделки, заявил в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Уже сейчас идет двусторонняя встреча президента Путина с генеральным директором МАГАТЭ Амано, который здесь находится в связи с его участием в десятом международном форуме "Атомэкспо"… Очень важный форум, но еще, наверное, важнее беседа с Путиным. Вы знаете ситуацию, связанную с выходом Вашингтона из ядерной сделки по Ирану, вы знаете намерение РФ, других стран — Германии, Франции, Великобритании — оставаться приверженными этой встрече, вы знаете надежду этих стран, что и Иран сохранит свою приверженность. И как раз все эти вопросы сейчас и обсуждаются на двусторонке с господином Амано", — сказал Песков журналистам.