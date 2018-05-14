ЕС на два года продлил мандат миссии по обучению армии Мали

2018-05-14 14:01 | www.trend.az | 8

ЕС продлил на два года мандат миссии Евросоюза EUTM по обучению и тренировке вооруженных сил Мали, увеличив также ее бюджет, сообщила в понедельник пресс-служба Совета ЕС, передает РИА Новости.

"Совет продлил мандат учебной миссии ЕС в Мали на два года, до 18 мая 2020 года. Совет также внес изменения в мандат миссии, включив в ее цели консультирование и профессиональную поддержку совместных сил группы G5 Сахель (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад)", — говорится в сообщении.

Совет ЕС согласился увеличить бюджет миссии до 59,7 миллиона евро на период до мая 2020 года (33,4 миллиона евро на текущий двухгодичный период).

Миссия призвана оказывать помощь в восстановлении малийских вооруженных сил, способных обеспечить долгосрочную безопасность и восстановить территориальную целостность страны. Миссия также консультирует власти по вопросам реформирования армии.