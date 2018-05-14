Состоялась встреча Путина с Пашиняном

2018-05-14 14:20 | www.apa.az | 9

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что при новом правительстве Армении отношения между Москвой и Ереваном будут развиваться не менее динамично, чем раньше.



Как сообщает АПА со ссылкой на ТАСС, во время первой встречи с новым премьером Армении Николом Пашиняном Владимир Путин сказал: «Я хочу пожелать вам успехов на посту главы правительства и надеюсь, что наши отношения будут развиваться так же поступательно, как это было до сих пор».

Президент РФ подчеркнул, что Россия «рассматривает Армению как своего ближайшего партнера и союзника в регионе», добавив, что это касается и экономического взаимодействия, и вопросов безопасности. Путин выразил надежду на то, что «очень хорошие результаты», которые демонстрирует экономическое сотрудничество РФ и Армении в последнее время, «удастся не только сохранить, но и приумножить».

Путин напомнил, что Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Армении, на ее долю приходится более 25% товарооборота Армении, а российские капиталовложения составляют 35% всех инвестиций в армянскую экономику. «У нас за последнее время наблюдается рост товарооборота где-то на 25%. При этом опережающими темпами растут поставки сельхозпродукции из Армении на российский рынок, за предыдущие месяцы этот рост составил 38%", - сказал Путин, подчеркнув, что «это очень хорошая динамика».



Путин заверил, «что Москва будет также активно работать с Ереваном на международной арене, в международных организациях, начиная с ООН, где Армения и Россия всегда поддерживали друг друга, и заканчивая нашими региональными организациями - и в сфере безопасности, и в сфере экономического развития».

Со своей стороны Пашинян заявил: «Есть то, что не нуждается в обсуждении, - это стратегические союзнические отношения между Арменией и Россией, по этому вопросу в Армении существует консенсус». «Я думаю, никто у нас никогда не ставил и не будет ставить под сомнение стратегическую важность армяно-российских отношений. Мы настроены дать новый импульс этим отношениям и в политическом смысле, и в торгово-экономической сфере», - заявил глава правительства Армении. Он также выразил надежду на развитие отношений с Россией в военно-технической сфере. В связи с этим Пашинян вспомнил Парад 9 мая, выразив "восхищение достижениями российского военно-промышленного комплекса».

Новый премьер Армении особо отметил: «Мы очень высоко ценим сбалансированную позицию, которую Россия продемонстрировала в ходе нашего внутриполитического кризиса». «Это была очень конструктивная позиция. И я думаю, что это высоко ценится не только со стороны нашего правительства, но и вообще в армянском обществе», - заявил Пашинян.





