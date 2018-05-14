Наказан водитель, подрезавший свадебный кортеж – ВИДЕО

2018-05-14 14:37 | www.oxu.az | 8

Оштрафован водитель, грубо нарушивший правила дорожного движения на проспекте Зии Буньятова в Баку, передает Oxu.Az со ссылкой на Avtosfer.az.

Несколько дней назад в интернете распространилось видео, на котором водитель автомобиля Range Rover с государственным номерным знаком 99-XU-095 подрезал свадебный кортеж.

Просмотрев запись, сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Наримановского района установили личность беспредельщика.

Им оказался Орхан Мамедов 1992 года рождения. В ходе административного расследования стало известно, что он взял автомобиль в аренду.

Мамедов преградил путь свадебному кортежу во время свадьбы своего друга и получил «магарыч» в 50 манатов.

За нарушение правил дорожного движения О.Мамедов был оштрафован на 100 манатов. Нарушитель заявил, что переживает из-за содеянного и в будущем не станет так поступать.