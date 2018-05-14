Ведущие IT-компании США поддержат азербайджанские стартапы (ФОТО)

2018-05-14 14:08 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - ООО «Парк высоких технологий» министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере IT, сообщает в понедельник министерство.

Согласно данным ведомства, в документе оговорено формирование дорожной карты по долгосрочному стратегическому сотрудничеству сторон.

В рамках сотрудничества AmCham поможет привлечь инвестиции в местные стартапы, создать благоприятную среду для сотрудничества с американскими венчурными фондами, содействует выводу софтверных решений и услуг, местных IT компаний на рынок США.

В рамках недавнего визита азербайджанской делегации в США, были проведены встречи с руководством Google, Lenovo, Nutanix, Инвестиционно-технологического центра и Международной инвестиционной компании США.

С компанией Lenovo было достигнуто договоренность о создании R&D лаборатории при «Парке высоких технологий» и о предоставлении местным стартапам преимуществ инкубационной и венчурной программы Lenovo.