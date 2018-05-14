Глава Южной Кореи рассказал о значимости закрытия ядерного полигона в КНДР

2018-05-14 14:10 | www.trend.az | 6

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин высоко оценил планы закрытия ядерного полигона в КНДР на пути к денуклеаризации и выделил три признака значимости этого шага, выступая в понедельник на совещании в своей администрации, сообщает РИА Новости.

Южнокорейский лидер, как отмечается на сайте администрации, во-первых, назвал демонтаж полигона "первым шагом к полной денуклеаризации" на Корейском полуострове.

Во-вторых, сказал он, это демонстрация КНДР достаточной искренности для успешного проведения американо-северокорейского саммита, который должен состояться 12 июня в Сингапуре.

В-третьих, по словам Мун Чжэ Ина, лидер КНДР Ким Чен Ын "выполняет обещания, данные на саммите Юга и Севера, в том числе приравнивание часовых поясов".