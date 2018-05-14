С 15 мая в аэропортах Азербайджана начинается выдача электронных виз гражданам 15 государств

2018-05-14 14:43 | www.apa.az | 7

С 15 мая в аэропортах Азербайджана начнется выдача электронных виз посредством системы «ASAN Viza» гражданам 15 государств - Катар, Оман, Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Япония, Индонезия, Иран, Китай, Южная Корея, Малайзия, Сингапур, Турция, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты.

Как передает АПА-Экономикс, в целом до сегодняшнего дня около 420 тыс. иностранцам были выданы электронные визы посредством системы «ASAN Viza». С января 2017 года посредством системы «ASAN Viza» иностранцам выдаются визы в течение 3 часов. Государственная пошлина за визу составляет 20 долларов США.