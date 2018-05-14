Путин и Пашинян провели первую встречу

2018-05-14 14:45 | www.oxu.az | 7

Первая встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна прошла в Сочи, передает Oxu.Az со ссылкой на РБК.

Встреча состоялась в отеле «Radisson Blue Paradise», где во второй половине 14 мая пройдет саммит Высшего Евразийского экономического совета, в который входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан и Киргизия.



​Путин приветствовал гостя в одном из переговорных залов и поздравил с избранием на пост председателя правительства.

«Мы рассматриваем Армению как нашего ближайшего партнера и союзника в регионе», - заверил собеседника Путин. Он напомнил, что Россия остается главным торгово-экономическим партнером Армении.



«Очень приятно, что буквально через несколько дней после назначения на пост премьера Армении у меня есть возможность встретиться с вами», - поблагодарил Путина премьер Пашинян.

«Есть что пообсуждать, но есть то, что не нуждается в обсуждении - это стратегические отношения Армении и России. Я могу заверить, что по этому вопросу в Армении есть консенсус и никто никогда не ставил и не будет ставить под сомнение стратегическую важность отношений», - сказал Пашинян (цитаты по news.am).



Он прибыл в Сочи накануне и вечером на одной из городских улиц провел импровизированную встречу с местной армянской диаспорой.



По словам армянского премьера, у нового правительства в Ереване «есть энергия придать импульс торговым и экономическим отношениям» с Россией, в том числе в военно-технической отрасли и туристической.



Он также поблагодарил Путина за «сбалансированную позицию, которую Россия заняла в ходе нашего внутреннего кризиса». «Это была очень конструктивная позиция. Это высоко ценится в армянском обществе», - заверил Пашинян.



Он поздравил Путина с прошедшими праздниками и рассказал, что ему было очень интересно следить за парадом на Красной площади.

«Мы очень впечатлены теми достижениями, которых добился российский военно-промышленный комплекс», - закончил открытую для журналистов часть встречи Пашинян.



42-летний политик возглавил правительство страны после многодневных акций протеста против назначения бывшего президента Сержа Саргсяна премьером страны.

В переговорах вместе с ним участвовали вице-премьер Тигран Авинян, министр иностранных дел Зограб Мнацаканян, посол в России Вардан Тогонян, два помощника премьера Армении Рубен Рубинян и Армен Гевондян.