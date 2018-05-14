В Азербайджане туристов обучают тонкостям гончарного дела и ковроткачества

2018-05-14 14:14 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане и местные, и зарубежные туристы проявляют интерес к интерактивному туризму, сказала в понедельник Trend директор Государственного историко-этнографического заповедника «Гала» Малахат Фараджева.

По ее словам, интерактивные туры организуются по ковроткачеству, гончарному, кузнечному делу и др., и заказываются заранее.

«К примеру, мастера обучают желающих гончарному делу, ковроделы показывают, как ткать ковер, а турист, отправившийся на кухню, учится, например, раскатывать лаваш и готовить его на садже и т.д.», - сказала директор заповедника.

Фараджева напомнила, что в заповеднике действуют четыре музея: один бесплатный «От отходов к искусству» и три платных – этнографический музей, музей антиквариата и крепость "Гала". Она добавила, что музеи можно посещать и без интерактивных туров.

Билеты в музеи доступные, и стоят два маната для местных туристов, четыре маната - для иностранцев и 0,20 маната - для школьников, сказала она.

Директор заповедника отметила, что стоимость интерактивных туров выше. В группе численностью не менее десяти человек билет для граждан Азербайджана стоит десять манатов, для иностранных граждан - 15 манатов, для школьников – восемь манатов. В цену входят посещение Этнографического музея и крепости "Гала", услуги экскурсовода, а также экскурсии в четыре мастерские.