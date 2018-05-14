В минсельхозе Азербайджана новое назначение (ФОТО)

2018-05-14 14:18 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов назначил директора Научно-исследовательского института овощеводства Аледдина Эйвазова главой Центра аграрной науки, информации и консультаций, говорится в сообщении министерства, распространенном в понедельник.

Отметим, что Инам Керимов посетил НИИ овощеводства, где осмотрел новое административное здание и лаборатории Института, современную теплицу площадью в 6,14 гектара, построенную по проекту израильской компании Breedit, а также ознакомился с современным комплексом по производству семян овощей расположенным на открытой территории в 30 гектаров.

Министр встретился с учеными и специалистами НИИ, дал им свои поручения и рекомендации.