Министр: «Расселение сирийских армян на оккупированных азербайджанских территориях неприемлемо»

2018-05-14 14:53 | www.apa.az | 6

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров выступил на приводимой в Брюсселе международной конференции, посвященной жертвам религиозного и этнического насилия на Ближнем Востоке.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, Э.Мамедъяров отметил, что 2017 год - важный год с точки зрения победы над ИГ, однако это не означает полную победу над террористами.

«Также очень важно обеспечить комплекс антитеррористических мер. Для повышения осведомленности населения борьба с терроризмом должна включать профилактический подход» - сказал министр.

Он сказал, что положение беженцев и вынужденных переселенцев по-прежнему является самым сложным и проблемным вопросом в некоторых странах.



Министр отметил, что, несмотря на большое число вынужденных переселенцев, правительство Азербайджана добилось весомых успехов в улучшении условий их жизни: «Должен подчеркнуть, что под предлогом содействия преодолению кризиса беженцев производятся попытки использовать в своих целях проблему беженцев Ближнего Востока. После обострения ситуации в Сирии Армения предпринимает усилия для расселения сирийских армян на оккупированных территориях Азербайджана. По некоторым сведениям уже сотни сирийских армян были размещены на оккупированных территориях Азербайджана. За этой политикой расселения, грубо нарушающей международные законы, в частности четвертую Женевскую конвенцию и Дополнительные протоколы к ней, стоит политика не допустить возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев на свои родные земли и осуществить аннексию оккупированных территорий. Вызывает глубокое сожаление тот факт, что в то время как внимание международного сообщества направлено на поиск путей выхода из кризиса в Сирии, проблемы населения этой страны используются для создания помех мирным усилиям в другом регионе. Это абсолютно неприемлемо и недопустимо».