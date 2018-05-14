При столкновениях с израильскими военнослужащими погибли 7, пострадали более 500 палестинцев - ОБНОВЛЕНО

2018-05-14 14:55 | www.apa.az | 7

Число погибших на проводимой палестинцами акции протеста против переноса посольства США в Иерусалим растет.

Как сообщает АПА, число погибших от пуль израильских военных достигло 7.

Сообщается, что есть более 500 раненых.

Столкновения продолжаются.

14:42

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Число погибших в ходе проводимой палестинцами акции протеста против переноса посольства США в Иерусалим растет.

Как сообщает АПА, число погибших от пуль израильских военных достигло 7.

Сообщается, что есть многочисленные раненые.

Столкновения продолжаются.

13:16

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С 30 марта на границе сектора Газа с Израилем палестинцы проводят акцию протеста против переноса посольства США. Акция продлится до 15 мая.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Haaretz», в этот день кульминацией палестинского протеста должен стать многотысячное шествие жителей Газы вдоль границы с Израилем. 15 мая для палестинцев — день «Накба» («День катастрофы»), когда 70 лет назад, после образования в 1948 году Государства Израиль, начался исход палестинцев со своих исторических земель.

Армия обороны Израиля объявила прилегающую к Газе территорию на границе с еврейским государством «закрытой военной зоной». Приближение участников акций протеста к этой зоне пресекается огнём с израильской стороны.

По версии официального Тель-Авива, большинство погибших в результате огня с территории Израиля — боевики движения ХАМАС, которое считается организатором массового протеста на границе.

За прошедшие с начала акции недели погибло более 40 жителей палестинского анклава, сотни человек получили ранения.



Отметим, сегодня в Иерусалиме пройдёт церемония открытия нового посольства США в Израиле. На мероприятии, которое стало следствием вызвавшего в мире широкий резонанс решения президента Дональда Трампа о признании Иерусалима израильской столицей и переносе туда из Тель-Авива американской дипмиссии, будут присутствовать делегации более 30 стран. Делегацию США возглавляет министр финансов Стивен Мнучин. В её составе, в частности, посол США в Израиле Дэвид Фридман, дочь американского лидера Иванка и его зять Джаред Кушнер, старший советник Трампа. Сам президент США обратится к участникам церемонии с помощью видеосвязи из Вашингтона.