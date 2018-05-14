Глава МАГАТЭ подтвердил, что Иран полностью выполняет обязательства по СВПД

2018-05-14 14:23 | www.trend.az | 7

Россия подтвердила свою готовность выполнять Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД), сообщил журналистам постпред России при международных организациях Михаил Ульянов по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с генеральным директором МАГАТЭ Юкией Амано, сообщает РИА Новости.

"По Ирану — президент подтвердил нашу, российскую готовность продолжать выполнять СВПД — Совместный всеобъемлющий план действий, независимо от того, что Соединенные Штаты заявили о выходе из этого соглашения", — рассказал представитель России.

Ульянов также добавил, что, в свою очередь, гендиректор МАГАТЭ подтвердил готовность агентства в подобных вопросах действовать строго в рамках своей компетенции в соответствии с уставом и в соответствии с поручениями руководящих органов, таких как Совет управляющих МАГАТЭ.