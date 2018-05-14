Nar провел традиционную встречу с журналистами

2018-05-14 14:31 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Nar провел традиционную встречу с представителями средств массовой информации. На встрече, прошедшей с участием большого числа журналистов, было рассказано о последних достижениях мобильного оператора, а также о продуктах и услугах, расширенной сети и работах, проделанных в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО).

В ходе встречи представители прессы были проинформированы о том, что Nar добился самых высоких результатов по числу пользователей мобильного интернета. Было отмечено, что использование мобильного интернета в Баку и на Апшеронском полуострове увеличилось на 88 процентов, в то время как в регионах этот прирост составил 28 процентов. Также, участники встречи были ознакомлены с выгодными и удобными кампаниями и предложениями мобильного оператора.

Выступая на встрече, главный исполнительный директор компании Azerfon Гуннар Панке поделился своим мнением о последних успехах и достижениях Nar.

«Мы очень рады достижениям, которые стали возможны благодаря динамичному развитию нашей компании. Эти результаты были получены благодаря значительному расширению охвата сети, а также современным услугам и выгодным ценам. Nar продолжит стремиться к достижению своих целей, демонстрируя высокий темп развития», - подчеркнул Панке.

Рассказывая о мерах, принятых для еще большего усиления сети, было отмечено, что оператор обеспечивает высокое качество услуг благодаря более чем 6500 базовых станций, а также запуска сети 4G (LTE) в регионах страны. Только в течение первых месяцев 2018 года, в Баку и в восемнадцати районах Азербайджана было установлено 147 новых базовых станций LTE, запущены услуги LTE на станциях столичного метро, и было обеспечено усиление сети в местах проведения гонок Формулы-1 гран-при Азербайджана.

Было упомянуто также, что по результатам сравнительных тестов, проведенных независимой международной компанией P3 Communications во втором квартале 2017 года среди сетей мобильной связи, сеть Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи.