Госкомитет о причине транспортных задержек на границе

2018-05-14 15:14 | www.oxu.az | 6

Азербайджан, в отличие от Грузии, придает большое значение безопасности на пограничных пропускных пунктах.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом на мероприятии «Прозрачность и отчетность в деятельности таможенных органов» в Баку заявил начальник Главного управления оценки деятельности и программ развития Государственного таможенного комитета (ГТК) Игбал Бабаев, внося ясность в вопрос задержек транспортных средств на границе Азербайджана.

«Сначала необходимо обратить внимание на то, какая в стране проводится политика. На пограничных пропускных пунктах Грузии осуществляется фискальная политика. Мы же отдаем предпочтение безопасности.

Иногда нам говорят, почему границу Грузии можно проехать за 1 минуту, а на нашей границе бывают задержки. Причина такова - мы отдаем предпочтение безопасности, и это требует определенного времени», - отметил Бабаев.

И.Бабаев также подчеркнул, что для удаления информации о каком-либо автомобиле в журнале регистрации ГТК требуется разрешение 4 министерств и этот процесс занимает 3-4 месяца:

«За одну ночь мы ликвидировали 27 журналов, 18 документов. Если раньше через контрольно-пропускной пункт проезжало 283 тысячи автомобилей, то сегодня эта цифра поднялась до 1 356 тысяч.

Если автомобиль задерживается на контрольно-пропускном пункте более часа, то на это автоматически поступает реакция и требуются разъяснения».