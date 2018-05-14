ЕАЭС внесет изменения в договор о присоединении к нему Кыргызстана

2018-05-14 14:33 | www.trend.az | 6

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу правительства о подписании протокола о внесении изменений в Договор о присоединении Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу. Соответствующий документ размещён на портале правовой информации, сообщают кыргызские СМИ.

«Принять предложение правительства РФ о подписании Протокола о внесении изменения в Договор о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 23 декабря 2014 года», — говорится в распоряжении президента.

Как отмечается в постановлении правительства от 10 мая 2018 года № 562, опубликованном на портале правовой информации, изменения коснутся пункта 1 статьи 8 договора о присоединении Кыргызстана к ЕАЭС.