В Иерусалиме заложили сквер имени Трампа

2018-05-14 14:34 | www.trend.az | 6

Сквер имени президента США Дональда Трампа заложен на территории готовящегося к открытию в понедельник посольства США в Иерусалиме, передаёт РИА Новости.

Небольшой сквер с деревьями и цветами площадью не более десяти квадратных метров расположен перед зданием генконсульства США в районе Тальпийот. В центре сквера расположен декоративный объект — яблоко, украшенное мозаикой. Находящиеся на территории охранники разъяснить значение этого объекта не смогли.

Также в сквере установлен камень с надписью "Площадь (сквер) США имени Дональда Трампа" на иврите, английском и арабском языках. "Сквер заложен во время президентского срока Дональда Трампа, чтобы увековечить открытие посольства США в Иерусалиме", — гласит ещё одна надпись на камне на английском языке и иврите, снабженная датой по иудейскому и григорианскому календарям (5778 год / 2018 год). На арабский язык данная надпись не переведена.

В понедельник состоится церемония переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Как ожидается, церемония будет скорее формальной и ограничится сменой вывески на здании.

Вокруг территории будущего посольства собралось много журналистов западных СМИ, пытающихся найти удачный кадр или выяснить полезную информацию раньше коллег. Охрана здания усилена, присутствуют и военные.