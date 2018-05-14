Абитуриенты покончили с собой из-за неудачи на экзамене – ОБНОВЛЕНО

2018-05-14 15:18 | www.oxu.az | 6

В Сумгайыте за один день два абитуриента покончили с собой после экзамена.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, второй аналогичный случай произошел в 14-этажном здании.

Некий 17-летний Фаик выпрыгнул с крыши 14-го этажа здания.

Тело передано в морг.

08:50

В Сумгайыте совершен суицид.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, Панах Гулиев 2001 года рождения выбросился с балкона своей квартиры на пятом этаже.

По предварительным данным, причиной суицида подростка стала неудовлетворительная оценка на экзамене при поступлении в университет.

По факту ведется расследование.