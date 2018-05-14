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Инам Керимов произвел новое назначение

2018-05-14 15:25 | www.oxu.az | 7

Министр сельского хозяйства Инам Керимов провел осмотр нового административного здания и лаборатории Научно-исследовательского института овощеводства, современной теплицы и строящегося участка по производству овощных семян.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе министерства. 

По информации, министр встретился с учеными и специалистами Научно-исследовательского института овощеводства, дал им поручения и рекомендации.

И.Керимов отметил, что исследования института должны послужить укреплению экономической мощи страны.

После этого соответствующим приказом министра директор института Аладдин Эйвазов был назначен директором Центра аграрной науки.

Эльвин Пашазаде

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