Лукашенко направил приветствие участникам и гостям международного форума «ТИБО-2018»

2018-05-14 14:42 | www.trend.az | 6

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XXV Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2018». Об этом сообщили в пресс-службе президента, передает "Беларусь сегодня".

Белорусский лидер подчеркнул, что за 25 лет этот форум стал важной площадкой сотрудничества между странами. Здесь демонстрируются последние достижения в области информационных технологий.



«Беларусь обладает высоким инновационным потенциалом и по праву считается наиболее динамично развивающейся IT-страной в Центральной и Восточной Европе. Мы претворяем в жизнь прогрессивные идеи и решения, активно вовлекая молодежь в строительство нашего цифрового будущего», - сказал Александр Лукашенко.



Глава государства уверен, что «ТИБО-2018» даст импульс тому, чтобы взаимодействие и партнерские связи в отрасли расширялись. Поспособствует развитию и внедрению передовых технологий.

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