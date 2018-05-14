Стало известно место проведения матча «Габала» – «Карабах»

2018-05-14 15:33 | www.apa.az | 6

Определено место проведения матча «Габала» – «Карабах», который состоится в последнем туре Topaz Премьер-лиги Азербайджана. Об этом apasport.az сообщил президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Рамин Мусаев.

Он отметил, что встреча, которая должна была состояться в Габале, как и было предусмотрено заранее, перенесена в Баку и состоится на «Азерсун Арене». В отличие от других матчей тура дуэль чемпиона и серебряного призёра состоится 21-го мая. Все эти изменения произведены для вручения медалей и кубка.

Отметим, что за тур до финиша «Карабах» обеспечил себе 1-ое, а «Габала» 2-ое место.