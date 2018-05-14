Ильхам Алиев: «Мы производим все виды судов, на Каспии у нас есть более 260 кораблей»

2018-05-14 15:34 | www.apa.az | 6

«Сдача в эксплуатацию Бакинского международного морского торгового портового комплекса говорит о том, что мы выполнили все стоящие перед нами задачи, связанные с транспортной инфраструктурой».

Как передает АПА-Экономикс, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на встрече с сотрудниками порта и представителями строительных компаний, принимая участие в открытии Бакинского международного морского торгового портового комплекса в поселке Алят.

«У нас самый большой флот на Каспии, более 260 кораблей. За последние несколько лет было приобретено еще 18 судов. По моей инициативе в Баку построен судостроительный завод. Мы можем производить все виды судов, и, таким образом, мы устранили зависимость от зарубежных партнеров».