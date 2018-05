Девушки наденут порванные в неожиданном месте брюки

2018-05-14 15:31 | www.oxu.az | 7

Британский бренд женской одежды Pretty Little Thing выпустил джинсы, порванные на ягодицах.

Как передает Oxu.Az, oб этом сообщает Independent.

«Черные рваные джинсы с высокой талией и протертыми ягодицами», - говорится на официальном сайте ретейлера в описании продукта.

Штаны, которые спереди выглядят как обыкновенные зауженные джинсы, вызвали волну возмущения среди покупателей в соцсетях.

«Кто мог такое одобрить?» - удивлялись одни в Twitter.

«Мне кажется, они будут рваться каждый раз, когда ты садишься и встаешь», - заметили другие.

Have they gone mad????? pic.twitter.com/QxxjeNuLJu