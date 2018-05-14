Эрдоган: Мы на пороге новой мировой войны

2018-05-14 15:37 | www.oxu.az | 6

США лишились статуса посредника в ближневосточных конфликтах.

Об этом, как передает Oxu.Az со ссылкой на ВВС, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя перенос посольства США в Израиле в Иерусалим.

«Вместо того, чтобы способствовать решению ближневосточной проблемы, США сами стали частью этой проблемы, предпочтя встать на сторону одного из участников конфликта и не пытаясь внести вклад в его урегулирование.

Таким образом, Вашингтон лишился статуса посредника в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке… Человечество находится в тревожном ожидании, во многом схожем с ситуацией в преддверии Второй мировой войны», - заявил Эрдоган.