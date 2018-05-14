Евросоюз поддерживает контакты с США по вопросу сделки с Ираном

2018-05-14 14:55 | www.trend.az | 6

ЕС в настоящее время проводит контакты по иранской ядерной сделке с участниками соглашения, а также с США, и они продолжатся, заявила в понедельник на брифинге в Еврокомиссии представитель европейской внешнеполитической службы, сообщает РИА Новости.

"Мы ведем контакты с партнерами по этому вопросу. Деталей я раскрыть не могу, но могу подтвердить, что есть контакты также с США, и они будут продолжены", — заявила представитель пресс-службы Могерини, отвечая на вопросы журналистов.

Она не стала развернуто отвечать на вопрос о том, поддерживает ли ЕС предложения со стороны США начать переговоры по новому соглашению, отметив лишь, что договор уже существует, работает, и необходимо его сохранить. Представитель дипслужбы ЕС подтвердила позицию, что любые существующие озабоченности в отношении Ирана следует обсуждать вне рамок соглашения.