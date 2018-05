Весенние цветы Азербайджана – красочное дефиле (ФОТО)

2018-05-14 15:04 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Pullman Hotels and Resorts в Баку прошел вечер детской моды "Весенние цветы", организованный Star Kids Group, сообщает Trend Life.

В конкурсе Kids Fashion Show приняли участие дети от 4 до 14 лет и модельеры. 74 юные модели (45 девочек и 29 мальчиков) и 23 модельера соревновались в различных номинациях за звание лучшего. Ведущей вечера была Летафет Алекперова.

В состав жюри вошли: заслуженный деятель искусств Азербайджана, дизайнер Фахрия Халафова, исполнители Джейхун Бакинский и Роза Заргарли, руководитель Дома моды Shine Шалаля Магсудова, руководитель Дома моды Gəncə Земфира Агаева, национальный директор международного конкурса Best Model of the World Агиль Мамиев, победитель Best Model of Azerbaijan 2018 Рауль Газизаде. Руководитель проекта – директор Star Kids Group Айгюн Алиева. Хореограф мероприятия - Ильгар Алиев.

Победителями в различных возрастных категориях стали (модель и модельер/ девочки и мальчики):

4-6 лет: Солмаз Тагизаде и Мехрибан Гасанова, Айхан Гусейнли и Руфана Рзаева

7-9 лет: Дениз Рустамова и Наргиз Багирова, Джавид Гасанли и Айгюн Алиева