НСТР: Балаш Касумов – временный директор İTV

2018-05-14 15:42 | www.oxu.az | 6

Директор Общественного телевидения (İTV) Джамиль Гулиев написал заявление об уходе, и его должен заменить другой человек. Балаш Касумов в настоящее время исполняет обязанности директора.

Об этом Oxu.Az сказал заведующий отделом права и международных отношений Национального совета по телевидению и радио Немат Джавадов.

По его словам, Балаш Касумов временно занимает эту должность:

«По закону необходимо провести конкурс. Балаш Касумов тоже может подать документы и принять участие в конкурсе.

Прием документов в связи с назначением директора начнется в завтрашнего дня. Победитель конкурса станет новым гендиректором Общественного телевидения».

Отметим, что на прошлой неделе сообщалось о назначении Балаша Гасымова новым директором Общественного телевидения.

Пярвиз Гусейн

