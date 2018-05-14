НСТР: Балаш Касумов – временный директор İTV

2018-05-14 15:42 | www.oxu.az | 6
Директор Общественного телевидения (İTV) Джамиль Гулиев написал заявление об уходе, и его должен заменить другой человек. Балаш Касумов в настоящее время исполняет обязанности директора.
Об этом Oxu.Az сказал заведующий отделом права и международных отношений Национального совета по телевидению и радио Немат Джавадов.
По его словам, Балаш Касумов временно занимает эту должность:
«По закону необходимо провести конкурс. Балаш Касумов тоже может подать документы и принять участие в конкурсе.
Прием документов в связи с назначением директора начнется в завтрашнего дня. Победитель конкурса станет новым гендиректором Общественного телевидения».
Отметим, что на прошлой неделе сообщалось о назначении Балаша Гасымова новым директором Общественного телевидения.