Состоялось торжественное открытие III Шекинского международного театрального фестиваля (ФОТО)

2018-05-14 15:11 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Шекинском государственном драматическом театре имени Сабита Рахмана открылся III Шекинский международный театральный фестиваль "Sərhədsiz teatr" ("Театр без границ"), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Фестиваль проходит в рамках Государственной программы "Азербайджанский театр в 2009-2019 годах" при совместной организации министерства культуры, Исполнительной власти города Шеки и Союза театральных деятелей Азербайджана.

Фестиваль посвящен 95-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, 100-летию Азербайджанской Демократической Республики и 145-летию национального профессионального театра.

В фестивале, который продлится до 19 мая, наряду с коллективами азербайджанских театров, принимают участие театральные труппы из Ирана, Грузии, Колумбии и России.

Фестиваль проходит в два этапа – национальный и международный.

В ходе национального этапа 12-18 мая 19 театральных коллективов Азербайджана представят свои постановки в различных регионах республики. В ходе международного этапа спектакли зарубежных театров будут представлены в Шеки, Лянкяране и Баку.

В торжественной церемонии открытия фестиваля приняли участие видные общественные деятели, известные деятели культуры и искусства, поклонники театрального искусства.

До начала мероприятия участники фестиваля возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву у здания Исполнительной власти города, почтили память великого лидера.

Затем участники мероприятия в фойе театра ознакомились с выставкой, отражающей исторический путь азербайджанского театра.

Выступивший на открытии фестиваля глава Исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов от имени жителей города и поклонников театрального искусства выразил признательность руководству министерства культуры Азербайджана за поддержку, оказанную в проведении фестиваля, являющегося праздником театрального искусства.

Было отмечено, что Шеки, являющийся одним из древних культурных центров Азербайджана, стал городом фестивалей, и ежегодно здесь проводятся 3-4 международных фестиваля.