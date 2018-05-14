Эрдоган: США утратили роль посредника на Ближнем Востоке

2018-05-14 15:14 | www.trend.az | 6

США лишились статуса посредника в ближневосточных конфликтах. Об этом, как передают турецкие СМИ, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя перенос посольства США в Израиле в Иерусалим.

"Вместо того, чтобы способствовать решению ближневосточной проблемы, США сами стали частью этой проблемы, предпочтя встать на сторону одного из участников конфликта и не пытаясь внести вклад в его урегулирование. Таким образом, Вашингтон лишился статуса посредника в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке… Человечество находится в тревожном ожидании, во многом схожем с ситуацией в преддверии Второй мировой войны", — заявил Эрдоган.