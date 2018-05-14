Северный Кипр: Образование международного уровня (ФОТО, часть 3)

2018-05-14 15:25 | www.trend.az | 8

БАКУ - ЛЕФКОША /Trend Life/ - Северный Кипр уже давно является одним из любимых курортов не только для жителей Азербайджана. Но многие азербайджанцы знают, что наряду с отдыхом здесь можно получить качественное и престижное образование международного уровня. Сегодня здесь получают образование около 500 студентов из Азербайджана.

В конце девяностых на территории Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) было 6 университетов, сейчас здесь функционирует уже 17 высших учебных заведений и их количество постоянно растет. Так, если сейчас количество студентов, обучающихся на Северном Кипре, равно примерно 100 тысячам, то к 2025 году их численность планируется довести до 200 тысяч. Это станет возможным благодаря удвоению числа университетов.

Большинство университетов, как государственных, так и частных, предлагают своим выпускниками дипломы международного образца. Это значит, что, получив такой диплом, вы сможете поступить на работу в любой стране мира. Более того, некоторые вузы, могут предложить диплом двух университетов – кипрского и британского. Благодаря различным программам и тесному партнерству университетов этих стран студенты смогут не только получить двойной диплом, но и пройти первую половину обучения на Кипре, вторую в Великобритании.

Помимо этого в университетах Северного Кипра имеются программы по обмену студентами. Благодаря таким программам, студенты могут переводиться в партнерские ВУЗы в США и Европе и получить их дипломы.

Несмотря на высокое качество образования, стоимость обучения в вузах Северного Кипра считается недорогим, по сравнению с университетами США, Канады и государств Европы. Так, в среднем, стоимость обучения в университетах Северного Кипра колеблется в пределах 3-4 тысяч евро в год. Однако иностранные студенты могут получить гранты и стипендии, которые покрывают от 30 до 50 процентов стоимости обучения. А некоторые университеты предлагают гранты, покрывающие до ста процентов стоимости обучения, и по таким программам уже несколько лет здесь обучаются несколько азербайджанских студентов.

Всем иностранным студентам предоставляется место в комфортабельных студенческих резиденциях, однако, родители некоторых из них предпочитают снимать квартиры в аренду неподалеку от университетов.

Вообще, система высшего образования в ТРСК отличается своей гибкостью и лояльностью. Учебный год для студентов университетов разделен на три семестра и только два из них являются обязательными. Третий семестр не является обязательным - студенты сами могут выбирать учиться им в это время или нет. Но это возможно только в том случае, если во время обязательных семестров вы сможете набрать достаточное количество академических кредитов и успешно сдать экзамены, которые проводятся после каждого семестра. Для получения диплома нужно учиться четыре года. После этого вам выдадут диплом бакалавра, после еще двух лет обучения вам будет присвоена степень магистра.

Еще одним бесспорным преимуществом обучения на Северном Кипре является возможность начать обучение с любого семестра. Вы вполне можете поступить на обучение в середине года, но для этого нужно в достаточной мере владеть английским языком. Для тех, кто не знает английского языка или нуждается в совершенствовании, при всех университетах имеются подготовительные языковые курсы.

Бюджетное образование на Северном Кипре также предоставляет выпускникам вузов возможность остаться в республике и работать по приобретенной специальности. Каждый студент в рамках законодательства имеет право на пребывание в стране в течение еще одного года после получения диплома. Если за это время иностранный гражданин сумеет найти себе работу, он может остаться, жить и работать на Кипре. Так в последние годы делают и некоторые граждане Азербайджана, которые остаются и успешно работают во многих объектах туристической инфраструктуры острова. За несколько дней пребывания в ТРСК я встретил нескольких азербайджанцев, которые работали в отелях, строительных компаниях, ресторанах и туристических агентствах.

Получение двойного диплома, к примеру, Международного кипрского университета (Cyprus International University), позволяет выпускникам найти работу не только на острове, но и в Великобритании. Таким образом, потратив несколько лет на обучение, студенты получают возможность начать свою карьеру в Европе. Особо одаренным выпускникам поступают перспективные предложения от самых престижных компаний мира.

По большинству бакалаврских программ на Северном Кипре не требуется сдавать вступительных экзаменов. Исключение составляют творческие и медицинские специальности. Всем остальным достаточно предоставить аттестат с хорошими оценками и сертификат знания английского языка.