Президент: «Азербайджан, который не имеет в Евразийском пространстве прямого выхода к морю, превратится в транспортный и логистический центр»

2018-05-14 15:43 | www.apa.az | 8

«Азербайджан в настоящее время занимается реализацией проекта создания транспортного коридора «Север-Юг». Все необходимые работы в рамках создания транспортного коридора «Север-Юг» на своей территории мы завершили. Таким образом, все дороги с севера на юг и с юга на запад проходят, и будут проходить через территорию Азербайджана».

Как передает АПА-Экономикс, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на встрече с сотрудниками порта и представителями строительных компаний, принимая участие в открытии Бакинского международного морского торгового портового комплекса в поселке Алят.

И.Алиев добавил, что для завершения создания транспортного коридора Север-Юг, Азербайджан выделил кредитные средства и выразил уверенность, что железнодорожный маршрут в ближайшие годы будет сдан в эксплуатацию. «Таким образом, Азербайджан который не имеет в Евразийском пространстве прямого выхода к морю, превратится в транспортный и логистический центр»,- сказал президент.