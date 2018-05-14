Задержаны жестокие убийцы таксиста - ФОТО

2018-05-14 16:08 | www.oxu.az | 8

Правоохранительные органы Азербайджана раскрыли совершенное в Сумгайыте убийство.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе МВД.

В Сумгайытское городское управление полиции 8 мая поступила информация о том, что за рулем автомобиля марки «Мерседес» на территории села Г.З.Тагиева в Сумгайыте найдено тело неизвестного мужчины с многочисленными ножевыми ранениями.

На месте преступления незамедлительно был произведен осмотр с участием руководства управления полиции и городской прокуратуры, были проведены следственные мероприятия, сняты отпечатки пальцев и установлена личность убитого водителя «Мерседеса».

Им оказался житель столицы Айдын Шихалиев.

В результате проведенных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении тяжкого преступления житель Баку Пярвиз Мамедов, проживающий в Сумгайыте Рагим Гусейнов и житель Шамкирского района Шамиль Байрамов.

По факту в Сумгайытской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

Не исключено, что подозреваемые участвовали и в других преступлениях.