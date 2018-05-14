В Центре Гейдара Алиева пройдет "Детский фестиваль"

2018-05-14 15:26 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева в Баку 1-2 июня состоится «Детский фестиваль», говорится в сообщении Центра, распространенном в понедельник.

В мероприятии по случаю Международного дня защиты детей, которое состоится первого июня, также примут участие воспитанники детских домов и школ-интернатов Баку и регионов Азербайджана.

Фестиваль продлится два дня с 16:00 до 19:00.

В рамках мероприятия будут представлены различные развлекательные программы. Дети смогут покататься на аттракционах, установленных в Центре Гейдара Алиева, развлечься на ледовом катке, принять участие в музыкальных программах и других развлечениях, а также посоревноваться в конкурсах.

Для детей будут организованы мастер-классы по различным областям, и маленькие таланты смогут продемонстрировать свои навыки, рисуя на асфальте.