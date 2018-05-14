ОПЕК повысила оценку роста мирового спроса на нефть в 2018 году

2018-05-14 15:28 | www.trend.az | 8

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) повысила оценку роста мирового спроса на нефть в 2018 году на 25 тыс. баррелей в сутки и теперь ожидает, что показатель окажется на 1,65 млн баррелей в сутки выше, чем в 2017 году. Об этом говорится в докладе ОПЕК, передает ТАСС.

При этом прогноз по объему мирового спроса на нефть в 2018 году повышен на 150 тыс. баррелей в сутки - до 98,85 млн баррелей.

Рост предложения нефти от стран, не входящих в ОПЕК, в 2018 году, по оценкам организации, составит 1,72 млн баррелей в сутки.

После публикации доклада ОПЕК цена нефти Brent с поставкой в июле подросла на 0,01% - до $77,13 за баррель.

Также сообщается, что страны ОПЕК в апреле нарастили добычу на 12 тыс. баррелей в сутки на фоне увеличения добычи в Саудовской Аравии и Алжире - до 31,93 млн баррелей, следует из майского отчета картеля.

Добыча крупнейшего члена ОПЕК выросла в апреле на 46,5 тыс. баррелей - до 9,95 млн баррелей. В Алжире добыча выросла почти на 18 тыс. баррелей - до 0,997 млн баррелей.