В Госкомтаможни не оставили камня на камне

2018-05-14 16:10 | www.oxu.az | 9

В рамках борьбы с коррупцией в Государственном таможенном комитете наказаны свыше двухсот сотрудников. Дела десяти таможенников направлены в прокуратуру.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил начальник управления внутренней безопасности Государственного таможенного комитета Азербайджана Фуад Гасымов в рамках своего выступления на общественных обсуждениях на тему «Прозрачность и отчетность в работе таможенных органов».

По словам начальника управления, документы по деятельности еще семи сотрудников таможенных органов направлены в следственное управление Государственного таможенного комитета.

«К дисциплинарной ответственности привлечены 209 сотрудников таможенных органов, совершивших нарушения в момент исполнения профессиональных обязанностей. Из них 10 человек были уволены из таможенных органов, два человека освобождены от занимаемых должностей.

Еще один сотрудник таможенных органов был понижен в должности, пять человек - в звании. Сорока семи сотрудникам таможенных органов были вынесены последние предупреждения и строгие выговоры, 114 человек получили обычный выговор, а 30 человек - предупреждения», - сказал Гасымов.

В понедельник в Баку стартовало общественное обсуждение на тему «Прозрачность и отчетность в работе таможенных органов».

В рамках мероприятия были обсуждены мероприятия, проведенные с целью обеспечения прозрачности и отчетности деятельности таможенных органов, роль электронных таможенных служб в сотрудничестве между таможенными органами, бизнес-структурами и прочие процессы.